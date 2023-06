Dode en gewonde bij schietpartij op woonwagenkamp in Maarheeze (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op een woonwagenkamp aan De Vinnen in Maarheeze (Noord-Brabant) is zondagmiddag een 34-jarige man overleden. Een andere man van 38 uit Waalre raakte gewond aan zijn bovenbeen. De politie heeft een 30-jarige man uit Maarheeze aangehouden als verdachte. Ook is een vuurwapen in beslag genomen.

Veel eenheden

De politie kreeg rond 16.00 meldingen binnen dat er geschoten zou zijn bij De Vinnen in Maarheeze en kwam met veel eenheden ter plaatse. Op de plaats delict werden twee slachtoffers aangetroffen. Een 34-jarige man is aan zijn verwondingen overleden. De andere man van 38 uit Waalre raakte gewond aan zijn bovenbeen. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Conflict

Een 30-jarige verdachte uit Maarheeze werd door politieagenten op het woonwagenkamp aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek en zal later worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een conflict tussen de mannen zou vermoedelijk de aanleiding van de schietpartij zijn. Waarover dat conflict ging, zegt de politie niet.

Ook hebben agenten een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

AT

De plaats delict werd afgezet. De recherche en Forensische Opsporing waren aanwezig om sporen veilig te stellen en onderzoek te doen. Ook was een arrestatieteam ter plaatse. Een politiehelikopter cirkelde rond de omgeving.