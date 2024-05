‘Dode en gewonde bij schietpartij voor Brussels café’

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op een café in Brussel zijn zondagavond even na 23.00 twee mannen gewond geraakt, nadat ze door twee personen op een scooter werden beschoten. Volgens Het Laatste Nieuws raakte een van de slachtoffers zwaargewond en is hij later aan zijn verwondingen overleden.

De politie kwam af op een melding van een schietpartij bij het café aan de Stalingradlaan in het centrum van Brussel. Hulpverleners troffen de zwaargewonde man daar bewusteloos aan. Beide slachtoffers zijn met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het zwaargewonde slachtoffer is maandag in het ziekenhuis overleden, zo berichtten Belgische media.

Spoorloos

De schutters zijn voortvluchtig. Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend. Of de daders bekenden waren van de slachtoffers is nog onduidelijk.

Nachtclub beschoten

Maandagochtend rond 06.25 werd in Brussel ook een nachtclub op de Louizalaan beschoten. Iemand zou in de lucht hebben geschoten. Niemand raakte gewond. Belgische media meldden dat er een man is aangehouden na de schietpartij voor de nachtclub. Of hij betrokken is, maakt deel uit van het politieonderzoek.