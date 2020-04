Dode en gewonde bij twee schietpartijen in Dordrecht (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de Jacob van Heemskerckstraat in Dordrecht is zaterdagnacht een 42-jarige man overleden. Anderhalf uur later was er twee kilometer verderop nog een schietpartij, aan de Spirea in de wijk Zuidhoven. Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen relatie te bestaan tussen beide beschietingen.

Buurtbewoners van de Jacob van Heemskerckstraat in de wijk Wielwijk hoorden vlak voor middernacht meerdere schoten en belden de politie. Ook zagen ze iemand wegrennen. Agenten troffen de zwaargewonde man aan op straat. Eerste hulp voor het slachtoffer mocht niet meer baten, hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het slachtoffer zou de 42-jarige Johnny Henriques uit Dordrecht zijn. De politie wil dat niet bevestigen. Op Facebook stromen de condoleances voor de Dordtenaar inmiddels binnen.

Anderhalf uur later was er rond 01.15 aan de Spirea in de wijk Zuidhoven opnieuw een schietpartij, waarbij een 22-jarige Dordtenaar gewond raakte aan zijn been. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Over het motief voor de schietpartijen is nog niets bekend.