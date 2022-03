Dode en twee gewonden na steekpartij in woning Leeuwarden, man opgepakt

Print This Post

Bij een steekpartij in een woning aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden is zaterdagnacht een vrouw uit die stad overleden. Ook twee mannen van 25 en 30 uit Leeuwarden raakten gewond. De politie heeft rond 05.00 een 27-jarige man uit Leek aangehouden als verdachte.

Woningbrand

De politie kreeg rond 03.36 een melding van een woningbrand boven een tattooshop aan de Tweebaksmarkt. Ter plaatse bleek er sprake te zijn van een kleine brand, die snel geblust werd door de brandweer. Mogelijk is er een brandbom tegen de woning gegooid. In de woning troffen agenten een overleden vrouw en een zwaargewonde man aan. Later meldde ook het andere gewonde slachtoffer zich bij ambulancepersoneel.

In de loop van de ochtend kwam de politie een voertuig met daarin een mogelijke verdachte op het spoor. Deze 27-jarige man uit Leek werd rond 05.00 uur aangehouden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. In en rond de woning wordt forensisch en tactisch onderzoek verricht.