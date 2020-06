Dode en zwaargewonde bij steekpartij in Fries dorp

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in de Friese plaats Molenend (vlakbij Leeuwarden) is zaterdagavond een man om het leven gekomen, meldt de politie. Een 38-jarige man uit de gemeente Tietjerksteradeel (waar Molenend onder valt) raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. Een 27-jarige man uit Tietjerksteradeel is opgepakt als verdachte.

Volgens de politie gebeurde de steekpartij rond 19.15 in een woning aan de Mounewei in Molenend (Mûnein in het Fries). Over het motief is nog niets bekend. De politie meldde eerst dat er twee zwaargewonden waren gevallen. Later kwam naar buiten dat een van hen was overleden.