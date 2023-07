Dode en zwaargewonde bij steekpartij in Leiden, man opgepakt (UPDATE3)

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in het centrum van Leiden zijn vrijdagochtend een dode en twee gewonden gevallen, waaronder één zwaargewonde. Een arrestatieteam heeft rond 15.00 een man opgepakt. Of hij ook de dader is, is nog niet duidelijk.

Het incident gebeurde toen rond 09.25 een man een pand aan de Oude Rijn binnenging. Het gaat om Diaconaal Centrum De Bakkerij, een centrum voor kerkelijke hulp en dienstverlening. Om nog onduidelijke redenen heeft hij de slachtoffers neergestoken en is daarna gevlucht.

De slachtoffers van de steekpartij zijn medewerkers die in het pand aanwezig waren. Bij de steekpartij vielen twee zwaargewonden. Eén van hen, een 66-jarige man uit Leiden, is overleden aan zijn verwondingen. Hoe de derde gewonde er aan toe is, is onduidelijk.

AT

De dader sloeg op de vlucht. Een arrestatieteam met politiehonden is ter plaatse en zou volgens bronnen een pand zijn binnengevallen. Ook een politiehelikopter cirkelde boven het centrum.

Een arrestatieteam heeft rond 15.00 op de Langegracht een man opgepakt. De politie onderzoekt of hij ook de dader is.

Signalement

Via Burgernet is een signalement verspreid van de dader. Het gaat om een donkergetinte man met kort haar en een baardje. Hij draagt een donkerblauwe trui en een donkere broek en zou gewond zijn aan zijn hoofd.