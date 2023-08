Dode en zwaargewonde na steekpartij in Amsterdam

Connect on Linked in

Een steekincident in Amsterdam heeft dinsdagmorgen tot een dode geleid. Een andere persoon raakte ernstig gewond. Er is een verdachte aangehouden. Volgens buren stond er een man onder het bloed met een mes op een balkon in de straat.

Heftig

De steekpartij vond dinsdagmorgen rond 08.45 plaats aan de Robert Scottstraat in Amsterdam-West. De hulpdiensten waren massaal aanwezig, na een heftig incident in een woning.

Gewond

Twee personen raakten bij de gebeurtenis ernstig gewond. Eén slachtoffer is aan zijn verwondingen komen te overlijden. Zijn identiteit is tot op heden nog niet vastgesteld, meldt de politie. Het andere slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Een verdachte, een man van 36 jaar uit Amsterdam, is buiten op straat aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Dankzij getuigen weet de politie dat bij de woning waar het incident plaatsvond korte tijd een man met een mes op het balkon heeft gestaan.

Schrikken

De Amsterdamse nieuwszender AT5 sprak een buurman. Deze hoorde vanmorgen vroeg gebonk en is toen naar het balkon gegaan. Hij zag zijn buurman staan met een mes en een bebloed shirt. ‘Dat was best wel schrikken. Maar er werd wel heel adequaat gereageerd op straat. Een gewond slachtoffer kreeg meteen hulp van buurtbewoners. De verdachte is uit de woning gepraat en buiten door de politie overmeesterd. Hij riep vooral om AT5 en dat de politie zijn dossier erbij moest pakken.’

Bloed

De verdachte buurman woonde er volgens hem een maand of acht. ‘Het was eigenlijk altijd rustig.’ Een andere getuige liet even na het incident ook aan AT5 weten dat de dader helemaal onder het bloed met een mes op een balkon stond. ‘De agenten kwamen net aanrennen en zetten de straat af.’ Over de aanleiding van de steekpartij kon de politie nog geen mededelingen doen. Dat wordt onderzocht.

Een buurtbewoonster die AT5 ter plaatse spreekt zegt dat ze de verdachte eerder weleens op straat tegenkwam. ‘Ik vermeed dan altijd oogcontact omdat ik het idee had dat hij niet helemaal lekker zat. Dat was gewoon een gevoel wat ik bij hem had. Dat komt omdat hij weleens hardop in zichzelf aan het praten of aan het lachen was.’

Over de slachtoffers vertelt ze: ‘Het waren studenten, of ze dat nog steeds zijn weet ik niet. Maar ze groetten iedereen altijd vriendelijk.’