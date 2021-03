Dode gevonden in West-Brabants drugslab

In de nacht van dinsdag op woensdag is er een stoffelijk overschot gevonden in een lab waar synthetische drugs werd gemaakt. Het lab was ondergebracht in een schuur bij een afgelegen boerderij in de buurt van Wernhout in de gemeente Zundert in Noord-Brabant.

(foto uit archief)

De bewoner is aangehouden als verdachte. Hoe de overleden persoon om het leven is gekomen is nog onduidelijk en de identiteit is nog niet bekend. De boerderij ligt aan de Beverstraat. Forensische rechercheurs doen sporenonderzoek in de omgeving en in de schuur. Dat onderzoek al nog uren gaan duren. Een politieteam dat gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen is aanwezig.

Na een melding over een sterk chemische lucht kwamen agenten rond middernacht op de locatie. De bewoner van de boerderij meldde toen dat er in de schuur een dode zou liggen. Omdat de agenten rondom het pand een sterke chemische lucht roken werd eerst de brandweer ingeschakeld. Toen de brandweer het sein veilig gaf ging de politie naar binnen en troffen ze de dode aan.