Dode in Amsterdam blijkt te zijn doodgeschoten

Volgens de politie is een man die afgelopen vrijdag dood werd aangetroffen in het buitengebied van Amsterdam-Nieuw-West met een vuurwapen om het leven gebracht. Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Assendelft. Hij zou de bijnaam “Lau” hebben gehad.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het slachtoffer vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven is gebracht. De recherche houdt er rekening mee dat hij niet op de Nico Broekhuysenweg maar ergens anders is doodgeschoten.

Voorzover nu bekend is hij voor het laatst in Assendelft gezien, aan het begin van de nacht van vrijdag. Hij is gevonden langs een voetpad, achter een sportpark, niet ver van de feestlocatie De Tuinen van West.

De politie zegt bezig te zijn informatie over het leven van het slachtoffer te verzamelen en vraagt getuigen zich te melden.