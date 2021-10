Dode in Apeldoorn na schietincident bij woning

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Apeldoorn is woensdagnacht een dode gevallen. Bij een woning zou meerdere keren zijn geschoten. Er is niemand aangehouden.

Melding

De politie in Apeldoorn kreeg om 00.55 uur vannacht een melding van een schietincident bij een woning aan de Kervelstraat. Zij troffen in de woning een zwaargewonde persoon aan. De politie geeft aan dat er nog medische hulp is verleend. ‘Maar die mocht niet baten. Het slachtoffer is overleden’, laat een woordvoerder aan De Gelderlander weten.

Kogelhulzen

Buurtgenoten geven aan dat zij in de nacht van woensdag op donderdag meerdere schoten hoorden. De politie meldt dat zij kogelhulzen heeft gevonden. Ze heeft geen aanhouding verricht naar aanleiding van de gebeurtenis. Ook wil ze geen informatie delen over de identiteit van het slachtoffer. De forensische dienst van de politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan op de stoep voor de woning. Ze plaatste hiervoor een ‘PD unit’ in de straat.

112-media tekenen op dat de mannelijke bewoner van het huis doelwit van de schoten was. Bewoners zouden ook een man hebben zien wegrennen van het huis, nadat de schoten waren afgevuurd. De politie heeft die informatie niet bevestigd.