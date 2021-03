Dode in Zwolle is mogelijk bekende Syrische actrice

Connect on Linked in

De vrouw die maandag om het leven kwam in Zwolle is mogelijk een bekende Syrische actrice en kunstenares. Dat melden Arabische media. Na haar dood werd een 33-jarige man aangehouden.

De politie arriveerde maandag bij de woning van de vrouw, een flatwoning aan de Meppelerstraatweg, op het moment dat ze nog leefde. Het lukt niet haar te reanimeren. Een 33-jarige man is in de woning aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Volgens buurtbewoners hadden de twee een relatie, of was de man in ieder geval vaak bij haar in huis. De politie reageerde op telefoontjes van de buren over geschreeuw in het huis.

Afscheid

Het zou gaan om de Syrische actrice en kunstenares Raifa al-Riz, meldt RTV Oost op donderdagmorgen. Die informatie haalt de lokale omroep uit diverse Arabische media.

In de Syrische kunstwereld wordt geschokt gereageerd op het nieuws. Op social media verschijnen tal van berichten van collega’s van de vrouw. Zo schrijft de Syrische actrice Amal Arafa: ‘Vorig jaar kwam ik naar Nederland en bezocht ik je huis en atelier. Ik wist niet dat we afscheid gingen nemen. Je warme thuis is een plaats delict geworden!’

Meerdere Syrische collega’s spreken er met elkaar over dat Al-Riz ‘is vermoord’. Haar broer meldt op CNN dat zij ‘in Nederland’ is vermoord, en ‘steekwonden’ heeft.

Een internationale nieuwswebsite schrijft dat de vrouw naar Nederland kwam om asiel aan te vragen, en in afwachting was van de uitkomst van haar procedure. De krant Tubantia meldt dat ze op het punt stond om mee te doen aan een Nederlandse tv-productie.

Aangehouden