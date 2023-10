Dode man en vrouw in woning Winterswijk (UPDATE)

Connect on Linked in

In een woning aan de Wheme in Winterswijk zijn zondagavond rond 18.00 twee overleden personen aangetroffen. Het gaat om een man en een vrouw. De overleden man is volgens De Gelderlander een politie-agent die eerst zijn partner en vervolgens zichzelf van het leven zou hebben beroofd. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en identiteit van de slachtoffers.

De politie is met verschillende eenheden aanwezig bij de woning en doet grootscheeps onderzoek. Ook wordt er forensisch onderzoek naar sporen verricht. De plaats delict is afgezet.

Volgens De Gelderlander gaan er in de buurt verschillende verhalen rond over wat zich in de woning zou hebben afgespeeld. De politie wil nog niet zeggen of er sprake is van een misdrijf. Of er geschoten is met een vuurwapen, is nog niet duidelijk.