Dode man gevonden in Rotterdam

In een woning aan de Jan Ligthartstraat in Rotterdam-Zuid is donderdagochtend een dode man gevonden. Hij is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft twee verdachten aangehouden, een van 28 en een van 32 jaar.

Even voor 04.00 kreeg de politie melding van een vechtpartij op een galerij van een flat aan de Jan Ligthartstraat. Nadat agenten ter plaatse waren gekomen en de ruziënde mannen uit elkaar had gehaald, werd in de woning het dodelijke slachtoffer gevonden. De identiteit van de overleden man is nog niet bekend.

Drugs

Buren denken dat de vechtpartij te maken heeft met drugs, zo schrijft het AD. ‘Er kwamen veel mensen over de vloer, op gekke tijden, en er werd gedeald’, vertellen twee van hen. Nadat herhaaldelijk het slot uit de deur van de hal beneden was gehaald, zouden zij de woningcorporatie om camera’s hebben gevraagd. ‘Maar die hangen er nog steeds niet.’

(Foto politie)