Dode man in Amsterdams appartement is Italiaanse computeringenieur

De man die donderdag dood is gevonden in een appartement aan de VOC-kade op Oostenburg in Amsterdam is de 42-jarige Italiaanse computeringenieur Paolo Moronia. Dat schrijven Italiaanse media. De politie gaat uit van een misdrijf.

‘Seksuele achtergrond’

Moronia komt uit het stadje Allumiere in de provincie Rome en woonde sinds 2009 in Nederland. Hij betrok een koopappartement in een pas opgeleverd appartementencomplex. Volgens Italiaanse media zou de moord mogelijk een seksuele achtergrond hebben en zou de dader sporen hebben achtergelaten. Wellicht ook in de contacten via chat met het slachtoffer, die verschillende sociale netwerksites bezocht.

Ook de optie van een roofoverval wordt gemeld. Er zijn nog geen details over hoe het slachtoffer om het leven is gekomen.

Onbereikbaar

Familieleden van Moronia belden ongerust de politie nadat ze hem sinds zondag 23 januari niet meer konden bereiken. Toen agenten donderdagavond naar zijn woning op de vijfde verdieping op de Oostelijke Eilanden gingen, troffen ze daar het lichaam aan van de Italiaan.

Het appartementencomplex waar de computertechnicus woonde, bevindt zich in de buurt van enkele bedrijven die zijn uitgerust met videobewakingscamera’s. De politie zoekt getuigen en zet het onderzoek voort.

Familieleden van het slachtoffer, die een restaurant runnen in het centrum van Amsterdam, vliegen dinsdag naar Nederland.