3 november 2025

Dode man in auto Boxmeer overleden in drugslab Torhout, man (43) langer vast, dochter (20) vrijgelaten

De politie meldt vandaag dat de 39-jarige stratenmaker en duivenmelker Henk, die op maandagmiddag 13 oktober dood werd aangetroffen in een gestolen auto aan de Loerangelstraat in Boxmeer, niet door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zegt rekening te houden met het scenario dat het slachtoffer in een drugslab in Torhout is overleden en daarna naar Boxmeer is vervoerd. Crimesite berichtte daar vorige week al over.