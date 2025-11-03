 Meteen naar de content
3 november 2025

Dode man in auto Boxmeer overleden in drugslab Torhout, man (43) langer vast, dochter (20) vrijgelaten

De politie meldt vandaag dat de 39-jarige stratenmaker en duivenmelker Henk, die op maandagmiddag 13 oktober dood werd aangetroffen in een gestolen auto aan de Loerangelstraat in Boxmeer, niet door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zegt rekening te houden met het scenario dat het slachtoffer in een drugslab in Torhout is overleden en daarna naar Boxmeer is vervoerd. Crimesite berichtte daar vorige week al over.

Volgens de politie moet uit onderzoek blijken wat de exacte doodsoorzaak is. De 43-jarige man en zijn 20-jarige dochter uit Boxmeer die vrijdagochtend zijn aangehouden, worden verdacht van betrokkenheid bij het verplaatsen, verbergen en achterlaten van het lichaam van het 39-jarige slachtoffer.

