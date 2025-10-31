31 oktober 2025

‘Dode man in gestolen auto Boxmeer werd onwel in Belgisch drugslab’, vader en dochter aangehouden

De politie heeft vrijdagochtend een 43-jarige man en zijn 20-jarige dochter uit Boxmeer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het verplaatsen, verbergen en achterlaten van het lichaam van de 39-jarige stratenmaker en duivenmelker Henk ten Katen, die dood werd gevonden in een gestolen auto in Boxmeer. Het onderzoek leidde naar een drugslab in Torhout (België). Belgische agenten zijn op vrijdag 17 oktober binnengevallen in het lab en hebben daar vier aanhoudingen verricht.