31 oktober 2025

‘Dode man in gestolen auto Boxmeer werd onwel in Belgisch drugslab’, vader en dochter aangehouden

De politie heeft vrijdagochtend een 43-jarige man en zijn 20-jarige dochter uit Boxmeer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het verplaatsen, verbergen en achterlaten van het lichaam van de 39-jarige stratenmaker en duivenmelker Henk ten Katen, die dood werd gevonden in een gestolen auto in Boxmeer. Het onderzoek leidde naar een drugslab in Torhout (België). Belgische agenten zijn op vrijdag 17 oktober binnengevallen in het lab en hebben daar vier aanhoudingen verricht.

De 39-jarige Henk werd maandagmiddag 13 oktober dood aangetroffen in een gestolen grijze Mazda CX3 aan de Loerangelsetraat in Boxmeer, vlakbij de Maas. Die bleek op 4 of op 5 oktober te zijn gestolen vanaf de Prinsessenweg in Nieuwegein. Bij het aantreffen van de auto zaten er valse kentekenplaten op. De omstandigheden waaronder het slachtoffer werd gevonden deden vermoeden dat er mogelijk sprake was van een misdrijf.

