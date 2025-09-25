Dode man in Belgisch maïsveld is Sherwin Peterhof (41), ‘mogelijk vermoord in woning Amsterdam-Zuidoost’

Arrestatie Het slachtoffer werd op vrijdagavond 15 augustus net over de grens in Meer (Hoogstraten) in een maïsveld aangetroffen door een boer. De politie in Nederland en België startte direct een groot onderzoek en daarin is 31 augustus op luchthaven Schiphol een 40-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man.



Het onderzoeksteam zegt redenen te hebben om aan te nemen dat er naast de aangehouden verdachte één of meerdere personen betrokken zijn geweest bij het misdrijf. De politie sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit.

Vermist

Het 41-jarige slachtoffer werd voor zijn dood voor het laatst gezien op dinsdag 5 augustus in Amsterdam. Op dinsdag 12 augustus is hij door een vriend als vermist opgegeven, waarna hij drie dagen later dood werd gevonden na een melding bij de Belgische politie. Daarbij is duidelijk geworden dat het slachtoffer voor zijn vermissing met verschillende personen contact heeft gehad, onder meer in Amsterdam en Almere.

Skoolboy

De Nederlandse en Belgische politie gaan uit van een misdrijf en zijn op zoek naar meer informatie over het leven en de dood van Sherwin, die onder vrienden bekend stond onder de naam ‘Skoolboy’. De politie heeft het vermoeden dat Sherwin vlak voor zijn dood in een woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam is geweest. Mogelijk is hij in deze woning vermoord.

De politie is op zoek naar meer informatie over de laatste dagen van Sherwin voor zijn vermissing. ‘Zijn er nog meer mensen die het slachtoffer hebben gesproken? Heeft u meer informatie waar hij verbleef, met wie hij contact had of wat aanleiding kan zijn voor zijn dood? Deel het met de politie’, meldt ze in een persbericht.

Het gerechtelijk onderzoek staat onder leiding van de onderzoeksrechter in Turnhout. In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse politie.

Dinsdagavond 30 september wordt in tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak.