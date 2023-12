Dode man in Heusdensch Kanaal door misdrijf om het leven gebracht

Connect on Linked in

De dode man die zaterdagochtend werd gevonden in het Heusdensch Kanaal in Nederhemert (Gelderland) is door een misdrijf om het leven gebracht. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de politie. Na uitvoerig forensisch onderzoek is het de politie niet gelukt de identiteit van de man vast te stellen.

Het lichaam van de man werd zaterdagochtend rond 09.30 door een wandelaar gevonden in de uiterwaarden langs het Heusdensch Kanaal. Uit politieonderzoek blijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

De recherche wil de identiteit van de man achterhalen, zodat onderzocht kan worden waar hij vandaan komt en zijn familie ingelicht kan worden. Daarnaast onderzoekt de recherche wie er verantwoordelijk is voor zijn dood.

Signalement en kleding

Het lichaam lag vermoedelijk al enige tijd in het water, waardoor het volgens de politie niet meer toonbaar is. De recherche hoopt dat mensen de man herkennen op basis van zijn kleding.

De man is vermoedelijk tussen de 20 en 40 jaar oud, hij is ongeveer 1,60 meter lang, had kort haar en een slecht gebit met rotte tanden. Hij droeg een grijs T-shirt met borstzakje, twee zwarte zwangerschapsleggings over elkaar, zwarte kuitwarmers en zwarte leren sneakers met witte zool van het merk Puma.