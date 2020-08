Dode man in huis Sint-Michielsgestel is lokale PvdA-fractievoorzitter

In woning in het Noord-Brabantse Sint-Michielsgestel is zaterdagavond een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft dezelfde avond een verdachte aangehouden, maar zijn rol in de zaak is nog onbekend. Het slachtoffer is Jack de Vlieger (63), PvdA-fractievoorzitter in de plaatselijke gemeenteraad van Sint-Michielsgestel en voorheen bestuurder bij de vakbond.

Groot onderzoek

Het lichaam van De Vlieger werd rond 18.30 aangetroffen in zijn woning in de Regent Smitsstraat. De politie heeft de straat en de inrit van het huis afgezet. Later op de avond werd een verdachte aangehouden. Volgens de politie is er nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd en wat de rol van de aangehouden verdachte is. De recherche is bezig met een groot onderzoek op de plaats delict.

40 jaar lid

Jack de Vlieger was fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel en was al ruim 40 jaar betrokken bij de partij. Tot enkele jaren geleden was hij ook vakbondsbestuurder bij ABVAKABO FNV in de sector Werk en Inkomen. Vakbond FNV en gemeenteraadsleden van de plaatselijke PdvA reageren geschokt.