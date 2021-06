Print This Post

Donderdag jl werd er in de Van Hallstraat in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt een dode man aangetroffen. Sectie heeft inmiddels uitgewezen dat er sprake is van een misdrijf.

De politie meldt dat het 53-jarige slachtoffer door geweld om het leven is gebracht. Waarschijnlijk is de man al begin juni overleden. De politie ging op 17 juni de woning in de Van Hallstraat binnen nadat betrokkenen geen contact konden krijgen met de man. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar de zaak.