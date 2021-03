Dode na nachtelijke steekpartij in Rotterdam

Connect on Linked in

Bij een nachtelijke steekpartij is in Rotterdam in de nacht van woensdag op donderdag een man om het leven gekomen. De politie is een forensisch onderzoek in de woning gestart en er zijn zeven verdachten aangehouden. De politie zegt bezig te zijn te onderzoeken wat de rol van ieder van hen is geweest.

Het incident gebeurde in de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid.

Rond 04.30 kwam er bij de politie een melding binnen van een zwaargewonde man in een woning aan de Bas Jungeriusstraat. Hulpdiensten hebben ter plaatse geprobeerd hem te reanimeren maar de man overleed in de woning aan zijn verwondingen.

In het huis waren meerdere mensen aanwezig die allen werden gearresteerd.

Zij worden verhoord en de recherche spreekt ook met getuigen om zo duidelijk krijgen wat de aanleiding van de dodelijke steekpartij is geweest en wie daarbij betrokken waren.