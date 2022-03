Connect on Linked in

In de McDonald’s in Zwolle-Noord is woensdagavond rond 18.00 zeker één persoon doodgeschoten. Getuigen zeiden tegen RTV Oost dat er een gewapende man binnenstapte en het vuur opende op gasten in het restaurant. Bezoekers vluchtten in grote paniek naar buiten. De dader is ontkomen. Politie en hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel nog hulp geboden maar dat mocht niet meer baten.

De politie zette de omgeving van de McDonald’s af.