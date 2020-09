Dode na schietpartij in Boxmeer (VIDEO)

Connect on Linked in

In de Brabantse plaats Boxmeer is een man overleden na een schietpartij. Volgens de politie werd hij door agenten in een brandgang zwaargewond aangetroffen. Niet veel later overleed hij. De melding over een gewonde was rond 20.15 binnengekomen.

De politie heeft de omgeving afgezet en een forensisch opsporingsteam is ter plaatse. Het incident gebeurde aan de Leeuwerik in Boxmeer. De politie zegt inmiddels de identiteit van het slachtoffer te hebben vastgesteld.

Getuigen hebben aan verschillende media gezegd vijf knallen te hebben gehoord.