Bij een schietpartij aan de Ossenwaard in Cothen is een man zwaargewond geraakt en enige tijd later om het leven gekomen. Volgens de politie was het een incident in de relationele sfeer. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

De schoten vielen donderdagochtend op een woonwagenkampje even buiten Cothen, een dorp in de Utrechtse Kromme Rijn-streek, net onder Doorn.