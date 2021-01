Dode na schietpartij in Nijmegen

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Nijmegen is dinsdagmiddag iemand om het leven gekomen. Volgens de politie zijn er vier personen aangehouden. Het incident gebeurde in een flat aan de 44e straat Lankforst in Nijmegen.

Er werd een helikopter in de zoekoperatie ingezet. Het is onduidelijk wat de rol van de aangehouden verdachten zou zijn geweest.

Volgens De Gelderlander vond de schietpartij plaats om 15.30. In de woning trof de politie drie mannen en een vrouw die allen zijn aangehouden als verdachten. Of het slachtoffer een bewoner van de flat is heeft de politie nog niet bekendgemaakt.