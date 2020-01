Connect on Linked in

In Zwolle is bij een schietincident aan de Buitengasthuisstraat dinsdagavond een 52-jarige man om het leven gekomen.

Over de omstandigheden rond de schietpartij is nog niets bekend. Volgens De Stentor werd er aanvankelijk een steekpartij gemeld. De dader is niet aangehouden.

Het is de vijfde schietpartij in Zwolle in vier maanden.