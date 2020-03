Dode na steekpartij in Leusden

Connect on Linked in

Bij een steekpartij die donderdagmiddag plaatsvond aan de Larikslaan in Leusden is een persoon overleden. Dat meldt de politie vrijdagochtend. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan de verwondingen overleden. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend.



De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat vermoedelijk om een incident in de relationele sfeer. Er is een onderzoek gestart.