Dode na steekpartij in Rotterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Dinsdagochtend is er na een steekpartij in een woning aan de Meester Arendstraat in Rotterdam-Zuid een man overleden. Volgens het AD, dat buurtbewoners sprak, zou het gaan om een circa 17-jarige jongen.

Hulpdiensten rukten iets na 09.30 uit na een melding van een steekpartij in de Meester Arendstraat. Daar aangekomen troffen ze twee gewonden aan. Reanimatie van de tiener mocht niet meer baten. Ook was er een aan haar arm gewonde vrouw aanwezig. Zij zou de moeder van de jongen zijn en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Portiek

De portiek zou onder het bloed gezeten hebben, volgens een buurman. Volgens hem gaat het om ‘een heel normaal gezin’. Een buurvrouw omschrijft het slachtoffer als een rustige en behulpzame jongen.