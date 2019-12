Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagavond in een woning in Didam het levenloze lichaam van een 24-jarige vrouw aangetroffen. In de woning aan de Hooiberg was ook een 29-jarige man. Hij is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden.

De politie heeft zaterdagavond en -nacht onderzoek in de woning gedaan. Dat sporenonderzoek gaat zondag verder. Het stel zou ongeveer een jaar in het appartement hebben samengewoond en al de hele week ruzie met elkaar hebben gemaakt.