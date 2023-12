Dode vrouw (60) in woning Heemskerk, man (55) aangehouden

Connect on Linked in

In een woning aan de Bachstraat in Heemskerk is zaterdagnacht rond 01.10 een overleden vrouw gevonden. De 60-jarige vrouw is volgens de politie ‘onder verdachte omstandigheden’ aangetroffen en dus is een onderzoek gestart. Een 55-jarige man uit Heemskerk is aangehouden als verdachte.

De politie kan nog niets zeggen hoe de vrouw is overleden of wat de relatie tussen de vrouw en aangehouden verdachte is. Of de vrouw in het huis woonde, is evenmin duidelijk.

De recherche is op zoek naar getuigen en mensen die meer informatie hebben over de zaak.