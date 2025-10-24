Dode vrouw (80) in Amsterdam waarschijnlijk slachtoffer van nepagenten

TGO Nadat bekenden van het slachtoffer woensdag 13 augustus geen contact meer met de bejaarde vrouw kregen, gingen agenten diezelfde middag rond 15.00 bij haar woning aan de Wittgensteinlaan langs. Daar troffen ze de vrouw overleden aan. Omdat er aanwijzingen voor een misdrijf waren, werd de woning een plaats delict en startte de politie direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op.

Arrestaties

Een kleine week later, op dinsdag 19 augustus, hield de recherche drie personen aan in de zaak. Het ging om een 19-jarige vrouw uit Zaandam, een 20-jarige man en een 23-jarige man – beide uit Amsterdam. De vrouw van 19 is inmiddels geen verdachte meer in de zaak, de twee Amsterdammers wel. Zij zitten op dit moment nog vast.

Babbeltruc

Op basis van het onderzoek houdt de recherche sterk rekening met het scenario dat de twee aangehouden verdachten zich voordeden als agenten om zo met het slachtoffer in contact te komen. De vrouw werd vermoedelijk eerst telefonisch benaderd door een man die zich voordeed als politieagent. Hij vertelde dat inbrekers mogelijk bij het slachtoffer toe zouden willen slaan en dat een agent langs zou komen om het hang- en sluitwerk in haar woning te controleren.

Confrontatie

Waarschijnlijk stond er kort daarna een man voor de deur die aangaf de controle te komen doen en zich met die smoes naar binnen wist te praten. De recherche denkt dat het slachtoffer op een gegeven moment doorhad dat er iets niet klopte, er een confrontatie met de nepagent ontstond en geweld tegen haar werd gebruikt. Aan het letsel dat ze daarbij opliep overleed het slachtoffer.