In een woning aan de Pieter de Hooghstraat in Kerkrade is maandagmiddag een overleden vrouw aangetroffen. De politie houdt ernstig rekening met een misdrijf. Een man is inmiddels aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

Of de man en vrouw elkaar kenden is nog onduidelijk. De politie doet sporenonderzoek en buurtonderzoek bij de woning waar de vrouw is gevonden.