Aan de Knardijk in Lelystad is dinsdagochtend rond 09.00 het lichaam van een jonge vrouw in het water aangetroffen. De politie meldt woensdag in een persbericht dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het overleden lichaam van de jonge vrouw werd in het water aangetroffen door een voorbijganger. De identiteit van de vrouw is inmiddels bekend.

Een team van meerdere rechercheurs doet onderzoek naar het misdrijf en zoekt getuigen.