Dode vrouwen (35, 83) in woningen Eerbeek en Rosmalen

De politie heeft een 30-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige vrouw in Eerbeek. Het slachtoffer werd vrijdagochtend aangetroffen in een woning aan de Bijenkorf. De politie is met een groot onderzoek bezig en houdt rekening met een misdrijf.

Bejaarde vrouw

Donderdagnacht werd ook een dode vrouw (83) aangetroffen in een appartementencomplex aan de Burgemeester Mazairaclaan in Rosmalen. Het slachtoffer woonde daar alleen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft in de betreffende woning een man aangehouden. Het is onduidelijk wat zijn relatie tot het slachtoffer is.