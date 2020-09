‘Dodelijk schot Utrecht om hasjschuld’

Connect on Linked in

De schietpartij vorig jaar in Utrecht waarbij Utrechter Mohammed “James” Daouaki (44) om het leven kwam was het gevolg van een ruzie over een schuld over hasj. Het Algemeen Dagblad schrijft over de zitting in de rechtszaak die donderdag diende bij de rechtbank in Utrecht tegen verdachte Imad E.A. (36) uit Amersfoort.

Bekenden

De schietpartij was donderdagavond 30 mei in de Kanaalstraat in Lombok. De verdachte vluchtte maar werd later aangehouden. Slachtoffer en verdachte waren bekenden van elkaar. Eerder op de dag hadden de twee op straat ruzie gehad. Imad zou volgens getuigen een vinger langs zijn keel hebben gehaald, iets dat hij ontkent.

E. A. geeft wel toe het fatale schot te hebben gelost. Hij benadrukt dat hij absoluut niet die intentie op voorhand had. Volgens hem ging alles ‘in een flits’ toen Daouaki met een mes een auto uitstapte en op hem afrende.

Telefoongegevens

Telefoongegevens laten zien dat die telefoon tussen de eerste en de tweede confrontatie tussen Utrecht en Amersfoort op en neer ging. Justitie denkt dat E. A. toen een wapen heeft opgehaald. E. A. ontkent dat hij die dag deze telefoon in gebruik heeft gehad. Maar een neef heeft gezegd dat E. A. in de tijd tussen de twee incidenten in Amersfoort was.

Imad E. A. is onder voorwaarden geschorst na 103 dagen in voorlopige hechtenis te hebben gezeten.