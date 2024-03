Dodelijke schietpartij na telefoontje van 8 seconden: OM eist 14 jaar en tbs

Connect on Linked in

De 22-jarige Amir rende vorig mei diep in de nacht terug naar zijn huis in Katwijk. Hij schreeuwde dat hij beschoten werd. Getuigen zagen een jonge man met een vuurwapen achter hem aan rennen en hoorden twee knallen. Amir werd in zijn hoofd geschoten, en overleed een week later. De 19-jarige Sem V. uit Katwijk, die volgens justitie de dodelijke schoten loste, stond dinsdag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie eist tegen hem 14 jaar cel en tbs.

Dronken

De officier van justitie stelt dat niet meer goed is vast te stellen wat er die avond tussen de verdachte en het slachtoffer is voorgevallen. Het geheugen van de verdachte faalt. Sem V. was in ieder geval zwaar dronken.

Verdachte en het slachtoffer waren op de avond van 21 mei 2023 los van elkaar uit geweest in Katwijk. Uit niets blijkt dat er die dag of de dagen ervoor sprake was van ruzie of zelfs maar contact tussen de twee.

Cocaïne

Toch stapte Sem V. rond 04.00 vanaf zijn huis in zijn auto en reed richting het huis van het slachtoffer. V. heeft gezegd zegt dat hij door Amir was gebeld op een prepaid telefoon. Dat telefoontje heeft de politie niet kunnen traceren. Wel een gesprek van verdachte naar het slachtoffer, van 8 seconden, toen hij er bijna was.

De twee hebben elkaar buiten in de buurt van het huis van het slachtoffer ontmoet. Wat daar is besproken, weet niemand zeker. Sem V. zegt dat het over cocaïne ging. Hij zou van Amir voor 700 euro cocaïne hebben gekregen om te verkopen. Maar hij had dat gratis uitgedeeld en nu wilde het slachtoffer geld zien.

Camerabeelden

Sem V. zegt dat Amir een pistool trok en dat hij kans zag dat af te pakken. Probleem is dat niemand dit verhaal kan bevestigen.

Op camerabeelden uit de buurt is een eerste schot te horen. Ammir was van dichtbij in zijn buik geschoten en zette het op een lopen. Getuigen zagen hem in paniek voorbij rennen, schijnbaar met zijn hand op de wond. Kort erna volgde Sem V., die duidelijk moeite had om het slachtoffer bij te houden. Daarna hoorden ze twee schoten kort na elkaar.

‘Behandeling noodzakelijk’

Toen Sem V. Amir achtervolgde duurde het een minuut of 4 tot 7 tot hij schoot. Dat betekent dat hij zich heeft kunnen bedenken. Daarom spreekt de officier van justitie van voorbedachte raad, en dus moord.

Sem V. zegt dat hij zich na het eerste schot niets meer kan herinneren. Dat betekent dat dus ook niets bekend is over zijn gemoedstoestand, hield de officier van justitie de rechtbank voor.

Volgens deskundigen is bij verdachte duidelijk sprake van meerdere stoornissen en is de kans op herhaling groot als hij niet wordt behandeld. Temeer omdat hij zelf geen enkel inzicht en geen hulpvraag schijnt te hebben en zelfs weer wil gaan blowen als hij vrijkomt. ‘Daarom is tbs met dwangverpleging de énige manier om de risico’s voor de samenleving te beperken’, zei de officier van justitie.