Dodelijke steekpartij in Den Bosch live gestreamd via Instagram

Bij een steekpartij in een woning aan de Slagersdreef in Den Bosch is zaterdagavond een 20-jarige vrouw overleden. Beelden van de steekpartij en het slachtoffer zijn live gestreamd via Instagram. Een 21-jarige vrouw is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn halfzussen van elkaar en woonachtig op hetzelfde adres.

Rond 19.50 kreeg de politie een melding binnen van een steekpartij in een woning aan de Slagersdreef. Daar troffen agenten een zwaargewonde vrouw aan. De 21-jarige verdachte was op dat moment nog in de woning aanwezig en kon direct worden aangehouden. Het slachtoffer wist na de steekpartij in de eigen woning naar de buren te vluchten, waar ze uiteindelijk aan haar verwondingen overleed.

Hond

Ook een hond raakte gewond tijdens de steekpartij. De hond, die acht keer gestoken zou zijn, is voor medische behandeling overgebracht naar een dierenziekenhuis in Waalwijk. Naar omstandigheden gaat het nu goed met het huisdier, zo meldt de politie.

De recherche is bezig met een onderzoek naar het motief en wat er precies gebeurd is in de woning. Forensische specialisten hebben tot diep in de nacht onderzoek verricht in beide woningen. Dat onderzoek wordt zondag voortgezet.

Screenshots

De politie is op de hoogte en in het bezit van het live streamen van de beelden via Instagram. Ook roept de politie op om screenshots van het overleden slachtoffer niet te delen via Whatsapp.