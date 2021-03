Doelwit liquidatiepoging veroordeeld voor voorbereiden liquidatiepoging

Connect on Linked in

Een 34-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Den Bosch veroordeeld voor het treffen van voorbereidingen voor de moord op één of meer mannen. Hiervoor, en voor het bezit van een vuurwapen en munitie, krijgt hij een gevangenisstraf van 30 maanden. De man was enige dagen eerder zelf doelwit geweest van een bedreiging of een liquidatiepoging.

Bivakmuts

De verdachte deed zelf aangifte bij de politie van dat gewelddadige incident, eind mei 2020 op een camping in Aalst. Op een zondagmiddag kwam daar volgens hem opeens een aantal auto’s hard de camping op rijden. Er stapten meerdere personen uit, waarvan twee een bivakmuts op hadden en een vuurwapen droegen. Met dit wapen zou de verdachte met de dood bedreigd zijn.

EncroChat

Een paar dagen later kreeg de politie informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) dat de verdachte represailles aan het voorbereiden was vanwege het voorval op de camping. De verdachte werd in de woning van zijn vriendin aangehouden op verdenking van verboden vuurwapenbezit. In de woning lagen onder meer een geladen pistool en een patroonhouder met patronen. Ook trof de politie een pgp-telefoon van EncroChat aan, waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Uit een ander strafrechtelijk onderzoek kreeg de politie verder de beschikking over meer van dit soort EncroChat-berichten die aan de verdachte kunnen worden toegeschreven.

Gaan slapen

Uit de berichten blijkt dat de verdachte voorbereidingen trof voor de moord op één of meer mannen. De verdachte benoemt daarin meerdere keren nadrukkelijk tegen anderen dat er ‘mensen moeten gaan slapen’. Hij noemt herhaaldelijk drie namen; dezelfde namen die hij in zijn aangifte noemt van aanvallers die in hij in ieder geval heeft herkend.

Uit de berichten blijkt volgens de rechtbank dat de verdachte enorm boos was na het voorval op de camping, dat hij erop uit was om wraak te nemen door één of meer van de drie mannen om het leven te brengen en dat hij actief op zoek was naar mensen en informatie om dit plan uit te voeren. Dat het aangetroffen vuurwapen alleen ter bescherming zou zijn, zoals de verdachte verklaart, gelooft de rechtbank niet.

De teneur van de cryptogesprekken is agressief, aanvallend en niet defensief. Uit niets blijkt dat de verdachte zocht naar manieren om zich in de toekomst te kunnen verdedigen. De man ging na het conflict op de camping ook planmatig te werk, vindt de rechtbank. Hij informeerde naar de verblijfplaats van de drie mannen en de prijs die hij moest betalen om ze ‘te laten slapen’.