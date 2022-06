‘Doelwit schietpartij Colombia waarbij Nederlandse toeriste omkwam, was Braziliaanse drugscrimineel’

Print This Post

Het doelwit van de twee schutters die donderdag in een restaurant in de Colombiaanse stad Leticia een 27-jarige Nederlandse toeriste doodschoten, was vermoedelijk een 42-jarige Braziliaanse drugscrimineel. Dat schrijven Colombiaanse media. De drugshandelaar zou bij de schietpartij om het leven zijn gekomen. De schutters zijn nog voortvluchtig.

(Beeld: het Nederlandse slachtoffer Manon van de Zande)

24 jaar cel

De Colombiaanse krant El Espectador schrijft dat het vermoedelijke doelwit de 42-jarige Braziliaan Afonso Celso Caldas de Lima is. Hij zou een criminele organisatie in Brazilië leiden en gezocht worden door Interpol, nadat hij ontsnapte uit de gevangenis in de Braziliaanse stad Manaus. Daar zat hij sinds 2016 een veroordeling van 24 jaar cel uit vanwege drugshandel, moord en afpersing.

Verwaalde kogel

Het Nederlandse slachtoffer is volgens De Gelderlander de 27-jarige Manon van de Zande uit het dorp Eck en Wiel in de Betuwe. Ze kwam om het leven door een verdwaalde kogel. De Nederlandse toeriste zou op 5 juli terugkeren van vakantie.

Volgens ooggetuigen openden twee mannen het vuur in het restaurant in Leticia (op de grens met Peru) en zat het Nederlandse slachtoffer aan een tafel naast die van de Braziliaanse drugscrimineel. Deze Afonso Celso Caldas de Lima zou in het gezelschap zijn geweest van zijn advocaat en een zakenman, die beiden gewond raakten bij de aanval.

Van de Zande zou volgens El Espectador aan tafel hebben gezeten met twee andere Nederlandse vrouwen die ongedeerd bleven.

Er zou door de Colombiaanse politie een klopjacht gaande zijn op de twee schutters.