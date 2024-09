Dokwerker “Johnny Cash” opgepakt in Spanje, in België veroordeeld voor uithalen coke

Straddle-chauffeur

Nawil T. was van 2018 tot 2019 werkzaam als straddle-chauffeur bij de MPET-containerterminal in de Antwerpse haven en werd er door het parket van beschuldigd 809,7 kilo cocaïne te hebben uitgehaald en een poging om 88 kilo cocaïne uit de haven te krijgen. De rechtbank achtte op basis van camerabeelden bewezen dat T. hier verantwoordelijk voor was.

Switch-methode



Nawil T. zou als chauffeur van een straddler, een “switch” hebben uitgevoerd. Daarbij wordt een grote lading cocaïne razendsnel overgeladen uit een Zuid-Amerikaanse container naar een Europese, die worden zelden of nooit door de douane gecontroleerd (een andere vorm is om containers snel te verplaatsen om drugscontroles te ontlopen).

Enkelband



Volgens Het Laatste Nieuws zat Nawil T. een half jaar in de gevangenis en mocht hij met een elektronische enkelband zijn voorarrest thuis uitzitten. Medio 2020 kwam hij voorwaardelijk vrij. Zijn advocaat zegt tegen de krant dat zijn cliënt “louter is aangehouden in Spanje omdat hij een deel van die straf nog moet uitzitten in België”. ‘Hij zal zich niet verzetten tegen de overlevering vanuit Spanje.’

Gegijzeld



Volgens de Gazet van Antwerpen is Nawil T. eind 2018 door drugscriminelen van de straat geplukt, gegijzeld en gefolterd, nadat er een uithaaloperatie was mislukt. T. ontkent dat laatste trouwens, hij zegt dat het conflict erom draaide dat hij niet bereid was om een bepaalde groep te helpen uithalen.



In 2011 was hij verdachte in de zaak van De Kaasboerin in Deurne (stadsdistrict Antwerpen), een restaurant dat eigendom was van een groep drugsverdachten. Die zaak ging stuk omdat onderzoeksrechters hadden geknoeid met de handtekening onder een beschikking voor een telefoontap.