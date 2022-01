Connect on Linked in

Een pand aan de Sint Jorisstraat in Venlo is donderdagnacht tussen 03.00 en 03.30 beschoten. In een ruit van het pand zitten kogelgaten, zo meldt de politie. Het gaat om een vestiging van Royal Donuts. Er zijn geen gewonden gevallen.

De straat is afgezet voor onderzoek door de recherche en forensische opsporing. Daarbij is ook een speurhond ingezet. De politie zoekt getuigen of mensen die meer informatie hebben over de beschieting. Over een motief is niets bekend.

Royal Donuts is een Duits concept dat in 2020 naar Nederland werd gehaald. Inmiddels zijn er ongeveer tien vestigingen in Nederland.