Dood aangetroffen man in Antwerpen is moordslachtoffer (UPDATE)

In Antwerpen is zaterdagochtend een 52-jarige man dood aangetroffen in zijn woning aan de De Vlaschaardstraat in Merksem. Het Antwerps parket bevestigt zondag aan de Gazet van Antwerpen dat een 46-jarige verdachte is opgepakt voor de moord op het slachtoffer.

Melding

De politie van Antwerpen kreeg rond 10.00 de melding van het overlijden van een man in het noordelijke stadsdeel Merksem. Aan de De Vlaschaardstraat werd een 52-jarige man dood aangetroffen.

De politie heeft de plaats delict afgezet, het gerechtelijk laboratorium doet onderzoek en een arts kwam ter plaatse, meldt de Gazet van Antwerpen.

‘Homokoppel’

De 46-jarige verdachte die inmiddels is opgepakt zal zondagmiddag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Over de omstandigheden van de dood van de man wil het parket voorlopig niet communiceren, laat ze weten.

De Gazet schrijft dat het appartement waar het slachtoffer werd gevonden al enkele jaren wordt bewoond door een homokoppel mannen. Buurtbewoners beschrijven hen als twee erg teruggetrokken personen met een “zichtbaar” alcoholprobleem.