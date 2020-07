‘Doodgeschoten in Hoofddorp om wat hasj’

Connect on Linked in

De 19-jarige jongen die maandag 13 juli werd doodgeschoten in Hoofddorp is volgens Het Parool Miriondy Leuteria uit Amsterdam-Zuidoost. “Miry” wilde met vrienden op straat een paar honderd gram hasj kopen.

Sporters

Waarom het fatale schot werd gelost is volgens Het Parool een raadsel. Er was waarschijnlijk geen sprake van een liquidatie. Drie vrienden van Miry zitten vast, ze zijn 19 en 20 jaar. Geen van de jeugdvrienden heeft een strafblad. Allen hebben ze een middelbare school afgemaakt en komen uit normale gezinnen. De groep heeft ook geen banden met de cocaïnehandel. Ze deden ook niet aan de omstreden drill-rap en zijn fanatieke sporters.

Hasj

De vier hadden in Hoofddorp een afspraak met iemand die hasj zou leveren. Toen Leuteria de koop zou sluiten met een van de verkopers viel het schot. Wie er geschoten zou hebben is niet helder. Evenmin is duidelijk of de drie verdachten het hele verhaal hebben verteld.

De rechter-commissaris heeft bepaald dat de drie vrienden nog vast moeten blijven zitten. Over de verkopende partij is niets bekend. Ook is niet duidelijk waarom het groepje voor een paar ons hasj uit Amsterdam juist naar Hoofddorp was gekomen.