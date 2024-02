‘Dood van in IJ gevonden sekswerker was gevolg van heftig seksspel’

Connect on Linked in

De dood van de Italiaanse Sara die in november van het vorig jaar in het water in Amsterdam werd gevonden, zou volgens de verdachte het gevolg zijn geweest van een seksspel. De vrouw was een sekswerker.

Beeld: de rechtbank in Amsterdam

Lichaam

Het naakte lichaam van de Italiaanse prostituee werd op 29 november vorig jaar door een voorbijganger gevonden in het IJ in Amsterdam, gewikkeld in bouwmateriaal. Door foto’s te delen van haar lichaam, vol met tatoeages, kon de politie het 35-jarige slachtoffer identificeren. Kort na de vondst werd Sebastian W. uit Zwanenburg aangehouden.

Ongeluk

Volgens W. (40) was de dood van de prostituee een ongeluk. Hij was de laatste persoon met wie Sara via haar werktelefoon contact had gehad. Bovendien zat zijn dna op een vuilniszak die werd gevonden bij het afval. In de vuilniszak zat onder meer bebloed beddengoed. Dit schrijft De Telegraaf donderdag.

Seksspel

Volgens de officier van justitie speelden de twee een ’heftig seksspel’, waarbij Sara naar verluidt een ’bandje’ of koord om haar nek droeg. Het Openbaar Ministerie stelt dat W. schuldig is aan verwurging, waardoor Sara is overleden.

Fout

‘Ik heb een grote fout gemaakt die avond’, tekent de krant op uit de mond van W., die tijdens de zitting maar moeilijk uit zijn woorden kon komen. ‘Ik had de hulpdiensten moeten bellen.’

Volgens W.’s advocaat Nancy Dekens heeft haar cliënt ’gruwelijk veel’ spijt. Dekens: ‘Volgens mijn cliënt hadden hij en het slachtoffer iets genomen. Het kan goed zijn dat dat heeft bijgedragen aan het feit dat ze buiten bewustzijn is geraakt.’

De rechter heeft het verzoek van de officier van justitie om W. in het Pieter Baan Centrum ter observatie op te nemen, toegewezen.

Tranen

De familie van Sara was overgekomen uit Italië. Sara’s moeder barstte tijdens de zitting meermalen in tranen uit.