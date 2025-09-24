Doodgeschoten 15-jarige in Capelle had omgebouwd alarmpistool

Beroving van fatbike Volgens het OM was dezelfde middag een andere 15-jarige jongen slachtoffer van een gewelddadige beroving. Hij werd van zijn fatbike beroofd, waarbij het vuurwapen op zijn hoofd werd gericht. Ook werd hij geslagen en geschopt. De daders gingen er met de fiets vandoor.

Twee andere 15-jarigen, uit Rotterdam en Gouda, worden verdacht van betrokkenheid bij de beroving. Zij zijn voorgeleid en blijven veertien dagen langer vastzitten. Een vierde verdachte wordt nog gezocht.

Vlucht naar McDonald’s

De jongen die later door de politie werd neergeschoten, vluchtte na de beroving richting een McDonald’s. Daar zou hij politiebevelen hebben genegeerd. Agenten waarschuwden hem meerdere keren, maar hij bleef wegrennen en werd bij het terras van het restaurant neergeschoten. Hij overleed ter plekke.

Omdat er politiegeweld is gebruikt, doet de Rijksrecherche standaard onderzoek naar het incident.