Doodgeschoten Belg (41) gevonden in afgelegen woning bij Málaga

De Spaanse Guardia Civil onderzoekt de dood van een 41-jarige Belg die in zijn woning in Alhaurín el Grande met acht kogels is doodgeschoten. Zijn lichaam werd vrijdag gevonden bij zijn boerderij in een afgelegen gebied, aan het einde van een doodlopende onverharde weg, op ongeveer 30 kilometer van de stad Málaga. De Spaanse krant Diaro Sur schrijft dat een vriendin van het slachtoffer vanuit België naar de politie belde omdat ze al dagen geen contact met de man kreeg.

Plastic zeil

Toen Spaanse agenten poolshoogte namen werden ze begroet door twee Argentijnse buldogs die niet stopten met blaffen. De deur van het huis stond open en het licht was aan. Het slachtoffer werd met zijn gezicht naar beneden naast de badkamer van het huis gevonden. De man was in dik plastic zeil gewikkeld en er zouden zeker acht kogelhulzen zijn gevonden.

Gat in grond

Tijdens het onderzoek vonden agenten bij de woning een gat en drie schoppen, wat suggereert dat de dader(s) het lichaam wilden begraven. Uiteindelijk sloegen ze op de vlucht. Er is nog niemand opgepakt.

De Guardia Civil doet onderzoek naar de toedracht van de dodelijke schietpartij. Of het mogelijk gaat om een afrekening, een roofoverval of iets anders is nog onduidelijk.