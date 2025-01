‘Doodgeschoten man in Amsterdam-Osdorp was eerder verdachte in liquidatiezaak Himalaya’

In het onderzoek naar de moord dan wel liquidatie op Younes A. viel een arrestatieteam zaterdagochtend binnen in een woning aan de Speelmanstraat in de Rotterdamse wijk Kralingen. Daar hielden twee verdachten van de moord zich schuil. Tijdens een vuurgevecht met een arrestatieteam werd een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats doodgeschoten. De andere verdachte van 29 zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte gewond en is in het ziekenhuis aangehouden.

Volgens bronnen van De Telegraaf is de man die op maandagochtend 30 december door een buurtbewoner doodgeschoten werd aangetroffen in een kelderboxgang aan de Clauskindereweg in Amsterdam-Osdorp de 33-jarige Younes A..

Moordbende

A. werd in januari 2022 door de rechtbank Noord-Holland wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie die drie liquidaties pleegde en twee liquidaties voorbereidde. Het gaat om de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam-Oost, die op Alexander “Aleki” Gillis in Zaandam en de moord op Massod Amin Hosseini in Amsterdam-Osdorp, allemaal in 2014.

Ook waren er voorbereidingen van voorgenomen liquidaties op Wensley (een neef van Gillis) en Anass El A.. De liquidaties passen in het conflict tussen twee criminele groepen in Amsterdam.

Levenslang

Iliass K. werd veroordeeld tot levenslang. De recherche rekent K. tot de groep van de in 2014 ook geliquideerde Gwenette Martha die een conflict had met zijn voormalige kompaan Houssine A.. Andere verdachten in het Himalaya-proces kregen celstraffen uiteenlopend van tien maanden tot bijna 25 jaar, in het geval van Gökhan C.. Een andere prominente verdachte, Dennis Mongen, overleed begin 2020 in een Spaanse cel.

De rechtbank oordeelde wel dat Younes A. betrokken was bij een criminele organisatie die zich bezighield met plofkraken en andere vermogensdelicten. Omdat hij hiervoor niet werd vervolgd, volgde vrijspraak. Het OM had vier jaar cel geëist.

Verdachten

De 30-jarige man die vanmorgen door een arrestatieteam in Rotterdam werd doodgeschoten man en de 29-jarige gewonde man worden verdacht van betrokkenheid bij de moord/liquidatie op Younes A.. Daarnaast is vrijdagavond een 20-jarige man in Hoofddorp aangehouden. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident aan de Clauskindereweg in Amsterdam-Osdorp.