‘Doodgeschoten man in Estepona was geen Belg maar Servische crimineel’

De 36-jarige man die maandagochtend op een feest in de Spaanse badplaats Estepona werd doodgeschoten, was geen Belg maar een Serviër. Het slachtoffer had een vervalst Belgisch identiteitsbewijs bij zich. Hij zou een belangrijke rol in de cocaïnesmokkel hebben gespeeld.

In rug geschoten

Maandagochtend rond 08.55 werd de Spaanse politie gealarmeerd over een schietpartij op een feest in een villa in Estepona waarbij een man was neergeschoten. Agenten constateerden ter plaatse dat het slachtoffer een 34-jarige Belg was die ten minste één schotwond had in de rug en was overleden. Twee andere mensen waren lichtgewond, maar hoefden niet in het ziekenhuis te worden behandeld.

Cocaïnehandelaar

De Servische krant Blic schrijft dat inmiddels is gebleken dat het slachtoffer geen 34-jarige Belg was, zoals eerder gemeld, maar een 36-jarige Serviër. Het gaat om cocaïnehandelaar S.M. uit Belgrado. Hij had een vervalst Belgische identiteitsbewijs op zak.

In de villa waar de man van achteren in zijn rug werd geschoten was in de nacht van zondag op maandag een besloten feest geweest.

Arrestatiebevel

Interpol Belgrado had een internationaal aanhoudingsbevel tegen de Serviër uitgevaardigd, omdat hij lid was van een georganiseerde criminele groepering die zich bezighield met de productie van en handel in drugs. Uit gekraakte informatie via Sky ECC zou hebben gebleken dat de voortvluchtige S.M. betrokken was hij het laden van cocaïne op schepen, het uithalen ervan uit Europese havens en de distributie ervan.

Over een motief voor de dodelijke schietpartij is nog niets bekend. De Spaanse nationale politie doet onderzoek naar de zaak. Er is nog niemand aangehouden.