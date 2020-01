Doodgeschoten man in R’dam-Zuid was Dominicaan Daniel Arias (46)

Connect on Linked in

De 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die op 20 maart 2019 in Rotterdam-Zuid werd doodgeschoten, is de Dominicaan Daniel Arias. Dat blijkt uit onderzoek van Crimesite. Politie en het OM lieten tot op heden niets los over de identiteit van het slachtoffer. Voor de doodslag op Arias zit een 24-jarige Rotterdammer vast.

Daniel Arias werd op 20 maart vorig jaar rond 22.00 neergeschoten in de Oranjeboomstraat. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De schutter vluchtte, maar kon begin april op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen worden aangehouden. De 24-jarige Rotterdamse verdachte zit nog vast.

“Koelbloedige afrekening”

Volgens bronnen was het slachtoffer een man met een Spaans paspoort die in de Dominicaanse Republiek is geboren. Dat blijkt nu de Dominicaan Daniel Arias te zijn. Getuigen spraken van een “koelbloedige afrekening”.

Strafzaak

Een woordvoerder van het OM Rotterdam kan over de toedracht lopende het onderzoek nog niets zeggen. Er zijn inmiddels drie pro-formazittingen in de strafzaak geweest. De volgende zitting is in maart 2020.

Een week voor de dodelijke schietpartij was de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Feijenoord ook al het toneel van een schietpartij. Toen raakte een 31-jarige man lichtgewond aan zijn been. Daarvoor werd een 38-jarige Rotterdammer aangehouden.