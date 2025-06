Door Dubai uitgeleverde man (44) verdacht van cocaïnesmokkel en witwassen

De man is vrijdag onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee met een privévlucht in Nederland geland en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Leider

Het OM ziet hem als de leider van een criminele organisatie die zich bezighoudt met grootschalig ondergronds bankieren. De 44-jarige man vervulde volgens het OM een spilfunctie bij het internationaal aannemen en verplaatsen van miljoenen aan misdaadgeld. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een transport van bijna 300 kilo cocaïne.

Broers

De verdachte, met zowel de Nederlandse als Libanese nationaliteit, is samen met twee broers in beeld gekomen na ontsleutelde Sky-ECC chats. In september 2022 is de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) een onderzoek naar de organisatie gestart onder leiding van het Landelijk Parket.

De man is op 20 september 2023 op verzoek van het Landelijk Parket gearresteerd in Dubai. De eerste zitting in de zaak tegen de verdachte en zijn broers staat gepland op 27 augustus bij de rechtbank Rotterdam.